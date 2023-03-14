Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления Швеции, Германии и Дании о якобы передаче российской стороне информации по расследованию атаки на «Северные потоки» не соответствуют действительности. Об этом сообщил во вторник дипломатический источник в Нью-Йорке.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН копию переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям.

«Таким образом, очевидно, а теперь и документально подтверждено, что заявления Дании, Швеции и Германии о якобы информировании российской стороны о ходе расследований не соответствуют действительности», — резюмировал дипломатический источник.

Так, опубликованный источником ответ из Министерства юстиции Швеции на пять ходатайств от Генпрокуратуры РФ о предоставлении международной правовой помощи по уголовному делу гласит: «Удовлетворение ходатайств Российской Федерации может поставить под угрозу безопасность нашего государства. На этом основании указанные ходатайства отклоняются».

Был опубликован и ответ немецких компетентных органов на аналогичный запрос. «В настоящее время не представляется возможным создать совместную группу по расследованию инцидентов и предоставить какие-либо вещественные доказательства», — говорится в копии документа.