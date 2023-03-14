Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
15:00 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления Швеции, Германии и Дании о якобы передаче российской стороне информации по расследованию атаки на «Северные потоки» не соответствуют действительности. Об этом сообщил во вторник дипломатический источник в Нью-Йорке.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона распространила в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН копию переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям.
«Таким образом, очевидно, а теперь и документально подтверждено, что заявления Дании, Швеции и Германии о якобы информировании российской стороны о ходе расследований не соответствуют действительности», — резюмировал дипломатический источник.
Так, опубликованный источником ответ из Министерства юстиции Швеции на пять ходатайств от Генпрокуратуры РФ о предоставлении международной правовой помощи по уголовному делу гласит: «Удовлетворение ходатайств Российской Федерации может поставить под угрозу безопасность нашего государства. На этом основании указанные ходатайства отклоняются».
Был опубликован и ответ немецких компетентных органов на аналогичный запрос. «В настоящее время не представляется возможным создать совместную группу по расследованию инцидентов и предоставить какие-либо вещественные доказательства», — говорится в копии документа.
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