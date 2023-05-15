В Луганске найдены обломки американской ракеты-приманки - СМИ
21:20 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломки американской так называемой ракеты-приманки ADM-160 обнаружены недалеко от центра Луганска. Об этом в пятницу вечером сообщает агентство Луганскинформцентр.
Отмечается, что эта ракета способна пролететь расстояние до 900 км.
Ранее корр. ТАСС сообщил, что около 18:35 мск в Луганске прогремело два взрыва. Сразу после них появился столб дыма, который был виден из всех районов города. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что ракеты, выпущенные ВСУ, попали в здание бывшего машиностроительного завода. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.
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