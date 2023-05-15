В Луганске найдены обломки американской ракеты-приманки - СМИ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки американской так называемой ракеты-приманки ADM-160 обнаружены недалеко от центра Луганска. Об этом в пятницу вечером сообщает агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что эта ракета способна пролететь расстояние до 900 км.

Ранее корр. ТАСС сообщил, что около 18:35 мск в Луганске прогремело два взрыва. Сразу после них появился столб дыма, который был виден из всех районов города. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что ракеты, выпущенные ВСУ, попали в здание бывшего машиностроительного завода. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.