0
0
237
НОВОСТИ

Китайские БПЛА оснащены «сторожевым устройством», которое мешает их применять против КНР

18:55 17.05.2023 Источник: Интерфакс

Беспилотники, которые поставляет КНР за рубеж, оснащены спрятанными технологиями, которые не позволят покупателям БПЛА применять их против Китая, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, близкий к китайским военным.

"Это так называемое сторожевое устройство - простая технология, которая должна гарантировать: враги не смогут использовать китайские дроны для атаки против нашей страны", - заявил на условиях анонимности источник.

Он пояснил, что все разведывательные и боевые беспилотники Китая спроектировали и собрали таким образом, чтобы их аппаратура, используя системы глобального позиционирования, могла распознавать границы КНР и мешать применению БПЛА против Китая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 17.05.2023
Байден уверен, что "Америка не объявит дефолт"
0
166
19:30 17.05.2023
Генсек ООН: Продление зерновой сделки — это хорошая новость для мира
0
183
17:40 17.05.2023
Зерновая сделка продлена на 60 дней — Эрдоган
0
295
17:28 17.05.2023
Сбер стал партнером «Сибагро» в цифровой трансформации холдинга
0
295
17:12 17.05.2023
Кылычдароглу заявил, что Эрдоган "скребется" в российскую дверь
0
347
17:00 17.05.2023
РФ ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии, это зеркальный ответ — МИД
0
347
16:32 17.05.2023
Годовая инфляция в РФ составляет 2,3% — Мишустин
0
366
16:12 17.05.2023
ВС РФ поразили высокоточным оружием крупный склад боеприпасов в Николаеве — МО РФ
0
358
16:00 17.05.2023
Великобритания не собирается передавать Украине истребители — глава Минобороны
0
398
15:32 17.05.2023
Госдума приняла поправку о возможности проведения выборов при военном положении
0
405

Возврат к списку