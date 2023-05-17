Китайские БПЛА оснащены «сторожевым устройством», которое мешает их применять против КНР

18:55 Источник: Интерфакс

Беспилотники, которые поставляет КНР за рубеж, оснащены спрятанными технологиями, которые не позволят покупателям БПЛА применять их против Китая, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, близкий к китайским военным.

"Это так называемое сторожевое устройство - простая технология, которая должна гарантировать: враги не смогут использовать китайские дроны для атаки против нашей страны", - заявил на условиях анонимности источник.

Он пояснил, что все разведывательные и боевые беспилотники Китая спроектировали и собрали таким образом, чтобы их аппаратура, используя системы глобального позиционирования, могла распознавать границы КНР и мешать применению БПЛА против Китая.