Сбер и Казань договорились о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта
16:40 18.05.2023
|Фото пресс-службы Сбера
Стороны намерены вместе пилотировать технологии искусственного интеллекта в федеральных, региональных и муниципальных проектах на транспорте, в строительстве, для защиты окружающей среды и в других сферах. Запланированы совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения искусственного интеллекта.
Банк поможет внедрить цифровые технологии на транспортных и спортивных объектах Казани, ее городских предприятиях, объектах социальной и коммунальной инфраструктуры, а также окажет городу поддержку в развитии программ финансовой и цифровой грамотности населения.
«Сбер уже много лет тесно сотрудничает с мэрией Казани, – отметил Александр Ведяхин. – Подписанное сегодня соглашение – очередной важный этап в развитии нашего взаимодействия. Мы будем вместе разрабатывать и внедрять эффективные технологические инновации на основе искусственного интеллекта для решения стоящих перед городом задач, а также обмениваться опытом наших профильных специалистов на конференциях, выставках и семинарах. Уверен, что эта работа повысит качество жизни горожан и будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию Казани».
«Технология искусственного интеллекта сегодня определяет развитие цифровой отрасли и формирует на ближайшее десятилетие основные тренды. Мы начинаем применять искусственный интеллект в городском хозяйстве, и нам важно качественное и эффективное внедрение современных решений, – рассказал Ильсур Метшин. – Мы знаем Сбер как надежного партнера, опыт которого в развитии и внедрении искусственного интеллекта поможет нам выйти на новый уровень управления городом».
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