Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
09:00 20.05.2023 Источник: Газета.Ru
Самая значительная ошибка канцлера ФРГ Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей республик Донбасса, которую он допустил в прошлом году во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью проекту Anti-Spiegel.
«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год», — указала она.
По мнению Захаровой, Шольц войдет в мировую историю как человек, «посмеявшийся над горем людей».
Отвечая на вопрос о том, что должны сделать западные страны для возвращения доверия Российской Федерации, Захарова ответила — прекратить «раздувать кризис на Украине».
«Сейчас главная их задача — <...> реабилитироваться <…> за то вранье и те подлоги, которые они совершали», — добавила официальный представитель МИД России.
В феврале прошлого года Шольц заявил: «Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно». Газета.Ru
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