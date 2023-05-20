Захарова назвала самую большую ошибку Шольца

09:00 Источник: Газета.Ru

Самая значительная ошибка канцлера ФРГ Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей республик Донбасса, которую он допустил в прошлом году во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в интервью проекту Anti-Spiegel.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год», — указала она.

По мнению Захаровой, Шольц войдет в мировую историю как человек, «посмеявшийся над горем людей».

Отвечая на вопрос о том, что должны сделать западные страны для возвращения доверия Российской Федерации, Захарова ответила — прекратить «раздувать кризис на Украине».

«Сейчас главная их задача — <...> реабилитироваться <…> за то вранье и те подлоги, которые они совершали», — добавила официальный представитель МИД России.

В феврале прошлого года Шольц заявил: «Слова о том, что в Донбассе происходит геноцид, — это, конечно, смешно». Газета.Ru