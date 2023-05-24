Военные РФ делают свою работу — Песков, комментируя новые атаки на Белгородскую область

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные и пограничники выполняют свою работу, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду в общении с журналистами новые атаки со стороны Украины, о которых сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу», — заверил Песков, отвечая на вопрос, не вызывают ли у Кремля опасений продолжающиеся нападения на территорию российских регионов.