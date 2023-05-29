Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что ему предложили свободу взамен на переход в ПЦУ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей звонил ему и предлагал перейти вместе с братией монастыря в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Как сообщает украинское издание «Страна», в понедельник во время заседания суда о продлении Павлу меры пресечения в виде домашнего ареста он сообщил, что за переход в прямое подчинение главе ПЦУ Епифанию патриарх Варфоломей пообещал, что с митрополита снимут все обвинения.