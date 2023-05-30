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НОВОСТИ

Над Рублевкой сбили несколько беспилотников - СМИ

09:05 30.05.2023 Источник: Lenta.ru

Пять беспилотников сбили над Рублевкой в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Также была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено уничтожение одного из дронов.

Ранее также стало известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов сбили над подмосковной Истрой. Также сообщалось о дронах, уничтоженных над Новой Ригой. Всего за утро в Московской области были сбиты более десяти беспилотников.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в некоторых районах региона сработала система противовоздушной обороны. По его словам, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Он попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что все экстренные службы работают.  Lenta.Ru

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