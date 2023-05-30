Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств в Сингапуре — WSJ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин ответил отказом на предложение Вашингтона провести на полях сингапурской конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в начале июня встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Об этом сообщила в понедельник газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Минувшей ночью КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе», — пишет издание со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства. В нем подчеркивается, что в Пентагоне «твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт».