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Более 60% центральных банков мира допустили рост доли золота в резервах — Goldhub

16:12 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые центральные банки намерены увеличить долю золота в своих золотовалютных резервах, 62% опрошенных банков против 46% годом ранее отметили, что золото будет иметь большую долю в их общих запасах, следует из опроса Goldhub.

«Кроме того, взгляды центральных банков на будущую роль доллара США были более пессимистичными, чем в предыдущих опросах. Напротив, их взгляды на будущую роль золота стали более оптимистичными: 62% заявили, что золото будет иметь большую долю в общих резервах по сравнению с 46% в прошлом году», — говорится в опросе. При этом банки отмечают, что исторические факторы являются решающими в решении о хранении золота.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщал, что в 2022 году мировой спрос на золото вырос на 18% по сравнению с 2021 годом, до 4 741 тонны — максимума с 2011 года. Этому способствовали «колоссальные покупки» золота центральными банками.

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