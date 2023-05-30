США закрывают въезд в страну представителям властей Приштины

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение отказаться от официальных встреч с представителями приштинских властей, а также запретить им въезд на территорию страны. Об этом во вторник сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС) со ссылкой на источники.

По информации издания, Вашингтон выразил крайнее недовольство шагами, инициативно предпринятыми приштинскими властями и спровоцировавшими эскалацию ситуации на севере края. В этой связи США приняли решение о приостановке контактов с официальными представителями непризнанного Косова, а также запретили им въезд в страну.