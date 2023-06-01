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В правительстве ЮАР обсуждают перенос саммита БРИКС в Китай из-за ордера МУС

09:20 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько членов правительства ЮАР пытаются убедить президента страны Сирила Рамапосу в необходимости перенести саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в КНР, чтобы избежать дискуссии об исполнении требования Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина. Об этом во вторник сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"Мы надеемся, что президент прислушается к озабоченностям и обратится к Китаю. Мы страдаем от всей этой российской истории. Она беспокоит многих людей, в том числе высокопоставленных членов правительства", - приводит издание слова источника во властных кругах ЮАР.

Саммит БРИКС должен состояться в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. На него были приглашены лидеры всех государств-участников. МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с МУС. При этом он подчеркнул, что все решения по МУС будут приняты в ЮАР еще до начала саммита. Согласно полученной ТАСС информации, комитет занят сейчас анализом возможного несоответствия ордера МУС требованиям ООН. Свои предложения комитет направит в ближайшее время на рассмотрение совета министров ЮАР.

Министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих республику глав зарубежных государств от ордеров на арест, выданных МУС.

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