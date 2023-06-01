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О вспышках холеры в этом году сообщили уже 24 страны - ВОЗ

22:36 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риск дальнейшего распространения холеры в мире остается очень высоким, с начала текущего года о вспышках этой болезни сообщили 24 страны — на девять больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом заявила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает ВОЗ в своем информационном бюллетене, «по состоянию на 15 мая, не менее 24 государств сообщили о случаях холеры с начала года». За тот же период прошлого года такие случаи были зарегистрированы только в 15 странах. «Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий», — констатировала женевская штаб-квартира организации. Она обратила внимание на тот факт, что в ряде регионов мира передача инфекции находится на низком уровне, поэтому число государств, в которых есть вспышки холеры, по ее мнению, «в ближайшие месяцы может увеличиться».

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