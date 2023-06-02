В Курске в результате обстрела пострадала пятиэтажка - СМИ

09:32 Источник: Газета.Ru

Telegram-канал Baza пишет, что пятиэтажное жилое здание пострадало в результате обстрела со стороны Украины. В подъезд дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ночной атаке украинских беспилотников. Он сообщил, что объекты были сбиты ПВО. Газета.Ru