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В Курске в результате обстрела пострадала пятиэтажка - СМИ

09:32 02.06.2023 Источник: Газета.Ru

Telegram-канал Baza пишет, что пятиэтажное жилое здание пострадало в результате обстрела со стороны Украины. В подъезд дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ночной атаке украинских беспилотников. Он сообщил, что объекты были сбиты ПВО.  Газета.Ru

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