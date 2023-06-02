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Поездка в Киев была неудобна в плане транспорта, влияние кризиса очевидно — эмиссар КНР

15:12 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй рассказал, что в ходе своей поездки на Украину столкнулся с большими неудобствами в плане транспорта. Как подчеркнул эмиссар, это одно из негативных последствий украинского кризиса для международной экономической ситуации.

«В плане транспорта, как мы убедились, было очень неудобно. Думаю, это непосредственное проявление того, как украинский кризис отражается на социально-экономической ситуации во всех странах», — рассказал он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии.

Ли Хуэй отметил, что прежде в статусе дипломата неоднократно посещал европейские государства. «Однако на этот раз все оказалось не так, как раньше, — добавил он — Когда мы отравились на Украину, прямых рейсов не было».

Спецпредставитель сказал, что сначала его делегация из Пекина прибыла в Дубай, а оттуда отправилась в Варшаву, где не оказалось билетов на поезд. В итоге эмиссар и сопровождавшие его лица вынуждены были добираться до Киева автотранспортом.

«В полночь мы прибыли к [польско-украинской] границе, а оттуда на поезде добрались до Киева, — сказал Ли Хуэй. — Мы ехали [от границы до украинской столицы] на поезде 14 часов. На обратном пути мы все-таки купили билеты из Киева в Варшаву и потратили 18 часов, чтобы преодолеть это расстояние, <…> мы делали остановки каждые 15-20 минут».

Ли Хуэй 15–26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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