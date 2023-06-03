Путин не планирует в этом году торжественный прием в Кремле по случаю Дня России

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.«Нет. Прием не планируется», — сказал он.