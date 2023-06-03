0
0
148
НОВОСТИ

Путин не планирует в этом году торжественный прием в Кремле по случаю Дня России

10:15 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.«Нет. Прием не планируется», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:25 03.06.2023
Зеленский заявил прессе, что Украина готова к контрнаступлению, но ждет средства ПВО
0
34
09:36 03.06.2023
Число погибших в результате аварии на железной дороге в Индии приближается к тремстам
0
190
09:15 03.06.2023
До +3 градусов может похолодать в Москве в ночь на 3 июня
0
205
09:00 03.06.2023
На Украине возник скандал из-за русского языка в телеэфире
0
253
22:40 02.06.2023
Общевойсковые и танковые соединения ВС РФ прибывают в Белоруссию в ходе ротации войск
0
817
22:00 02.06.2023
США намерены сохранять войска в Сирии и готовы их защищать — Белый дом
0
810
21:20 02.06.2023
ЕС обещает не вводить ограничений против стран Центральной Азии за обход санкций против РФ
0
893
20:40 02.06.2023
Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае — FT
0
911
20:00 02.06.2023
Зеленский пожаловался, что устал из-за обхода антироссийских санкций
0
975
19:23 02.06.2023
Более 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Индии
0
816

Возврат к списку