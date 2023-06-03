Нацбанк Украины распорядился передавать ему информацию обо всех операциях по картам

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на внутренний документ регулятора, имеющийся в его распоряжении.

Отмечается, что нововведение вступает в силу с понедельника, 5 июня. Согласно документу, в Нацбанк надлежит передавать данные о трех видах карточных операций — перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, оплата через интернет. Регулятор в своем документе не указал цель собора этих данных, заключает издание.