Китай «не обещает отказаться от применения силы» при воссоединении с Тайванем – Минобороны КНР

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР стремятся к мирному воссоединению материковой части страны с Тайванем, но при этом не исключают применения силовых методов при необходимости. Об этом в воскресенье заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Китай должен быть и будет воссоединен. Это соответствует стремлению народа и тенденции нашего времени. Мы будем искренне стремиться к перспективам мирного воссоединения и приложим для этого величайшие усилия, но мы не обещаем отказаться от применения силы», — заявил Ли Шанфу. Трансляция его выступления велась на сайте конференции.