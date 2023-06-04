18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что возможное украинское контрнаступление увенчается успехом. С таком оценкой выступил в воскресенье в интервью телекомпании Си-эн-эн помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что США не планируют давать оценок по результатам контрнаступления. «Это не экзамен», — отметил Салливан. «Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего прогресса на поле боя, чтобы у нее была наиболее выгодная позиция за столом переговоров», — подчеркнул помощник президента США Джо Байдена.

«Мы уверены, что это контрнаступление позволит Украине забрать у России стратегически важные территории», — продолжил Салливан. «Мы убеждены, что украинцы добьются успехов в этом контрнаступлении <…>», — отметил он.