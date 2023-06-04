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Зеленский обещает предпринять «необходимые шаги» против стран, обходящих санкции против РФ

21:10 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями украинской разведки и правительства, чтобы проанализировать несоблюдение другими странами санкций против России.

«Сегодня провел специальное совещание по вопросу санкций. Главное управление разведки, Служба внешней разведки, правительство, офис [президента]. Очень детально проанализировали, как Россия обходит санкции, и кто ей помогает. Разные страны, разные компании», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, в Киеве «видят каждое направление обхода имеющихся санкций, каждую страну, чья территория, юрисдикция или граждане» этому способствуют. «Необходимые шаги будут», — подытожил он.

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