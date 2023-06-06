Миноброны РФ показало видео уничтожение иностранной бронетехники
17:20 06.06.2023
Минобороны России в своем Telegram-канале показало на видео уничтожение иностранной бронетехники.
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