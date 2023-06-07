0
0
1
НОВОСТИ

Несмотря на требования экологов, Польша не закроет угольную шахту «Туров» - премьер

11:40 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство не позволит закрыть находящуюся на границе с Чехией угольную шахту «Туров». Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибывший на шахту на фоне нарастания конфликта вокруг прекращения ее работы.

«Мы не позволим закрыть эту шахту. Мы сделаем все, чтобы до исчерпания месторождения, до 2044 года, она нормально функционировала», — сказал он, констатировав, что «никакой суд не будет диктовать свою волю ни из Брюсселя, ни из Варшавы».

Накануне Административный суд в Варшаве приостановил решение, дающее право осуществлять добычу угля на шахте «Туров» после 2026 года. Иск в суд подал чешский фонд «Фрэнк Болд», имеющий представительства в Праге, Брно, Остраве, Кракове и Брюсселе.

По словам Моравецкого, невозможно себе представить, чтобы какая-то экологическая организация из Польши выступала бы против шахты или электростанции в Германии и требовала ее закрыть. Польское правительство намерено оспорить решение суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 07.06.2023
После случаев отравления в РФ напиток «Мистер сидр» снимут с продажи В Казахстане
0
68
11:10 07.06.2023
Ночью затопленные районы Херсонской области неприцельно обстреливали ВСУ - губернатор
0
82
10:50 07.06.2023
За ненадлежащую рекламу ФАС оштрафовала «Пятерочку» на 300 тыс. рублей
0
122
10:45 07.06.2023
Более 950 тыс. россиян оформили карту болельщика
0
124
09:30 07.06.2023
Со всей России в Херсонскую область пребывают волонтеры - мэр Новой Каховки
0
249
09:20 07.06.2023
В Ульяновской области выросло число случаев отравления суррогатным сидром
0
239
09:15 07.06.2023
После прорыва Каховской ГЭС вода затопила около 2,7 тыс. домов, эвакуированы 1,3 тыс. человек
0
268
23:00 06.06.2023
Глава МАГАТЭ решил лично провести ротацию экспертов на ЗАЭС
0
730
22:30 06.06.2023
На вопрос по теме разрушения дамбы Каховской ГЭС Байден ответил: Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине
0
747
21:40 06.06.2023
В Белом доме заявили, что каналы связи между США и Китаем налаживаются
0
753

Возврат к списку