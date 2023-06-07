Несмотря на требования экологов, Польша не закроет угольную шахту «Туров» - премьер

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство не позволит закрыть находящуюся на границе с Чехией угольную шахту «Туров». Об этом заявил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибывший на шахту на фоне нарастания конфликта вокруг прекращения ее работы.



«Мы не позволим закрыть эту шахту. Мы сделаем все, чтобы до исчерпания месторождения, до 2044 года, она нормально функционировала», — сказал он, констатировав, что «никакой суд не будет диктовать свою волю ни из Брюсселя, ни из Варшавы».



Накануне Административный суд в Варшаве приостановил решение, дающее право осуществлять добычу угля на шахте «Туров» после 2026 года. Иск в суд подал чешский фонд «Фрэнк Болд», имеющий представительства в Праге, Брно, Остраве, Кракове и Брюсселе.



По словам Моравецкого, невозможно себе представить, чтобы какая-то экологическая организация из Польши выступала бы против шахты или электростанции в Германии и требовала ее закрыть. Польское правительство намерено оспорить решение суда.



