Работу по ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС Путин поручил главе МЧС
19:00 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сказал Песков.
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