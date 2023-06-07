Работу по ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС Путин поручил главе МЧС

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — сказал Песков.