Сунак: При лейбористах энергетика Британии будет зависеть от России
13:05 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания рискует попасть в энергетическую зависимость от России и других стран, если к власти в королевстве придет оппозиционная Лейбористская партия. С таким заявлением выступил глава британского правительства Риши Сунак, слова которого в четверг приводит телеканал «Скай ньюс».
Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Вашингтон, премьер выступил с резкой критикой энергетической политики главы парламентской оппозиции Кира Стармера, который планирует объявить о том, что в случае победы на выборах 2024 года лейбористы запретят разработку новых нефтегазовых месторождений на британском шельфе Северного моря.
«Я считаю, что нам необходимо сосредоточиться на вопросах энергетической безопасности, а не культивировать слабость и зависимость, в чем, похоже, состоит политика Лейбористской партии. Там думают, что идеология важнее, чем рабочие места, инвестиции и энергетическая безопасность страны, я же считаю, что это неверно и такая политика будет ошибочной для Соединенного Королевства», — сказал Сунак. «Это крайне странный шаг, как бы говорящий: „Мы не будем запрещать нефть и газ, мы запретим только британские нефть и газ“, — добавил премьер.
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