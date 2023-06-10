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НОВОСТИ

СМИ сообщили о новых взрывах на Украине

10:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия новых взрывов произошла в Одессе, а также в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Вечером 9 июня мощные взрывы произошли в Одессе, также украинские СМИ сообщили о серии взрывов в контролируемом украинскими силами городе Запорожье.

По данным официального ресурса для оповещения населения, по состоянию на 02:15 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В Одессе тревогу отменили в 02:07 мск.

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