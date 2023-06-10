СМИ сообщили о новых взрывах на Украине
10:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия новых взрывов произошла в Одессе, а также в Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Вечером 9 июня мощные взрывы произошли в Одессе, также украинские СМИ сообщили о серии взрывов в контролируемом украинскими силами городе Запорожье.
По данным официального ресурса для оповещения населения, по состоянию на 02:15 мск воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области. В Одессе тревогу отменили в 02:07 мск.
НОВОСТИ
- 11:00 10.06.2023
- Мишустину предложили вернуть проверки работодателей без ограничений
- 10:30 10.06.2023
- Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы
- 09:30 10.06.2023
- ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
- 09:00 10.06.2023
- Польская компания могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках» — WSJ
- 08:50 10.06.2023
- Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты украинского ОТРК «Гром-2»
- 08:40 10.06.2023
- Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия
- 08:30 10.06.2023
- Россия успешно отражает контрнаступление Украины — Politico
- 22:40 09.06.2023
- Трамп и его помощник обвиняются по 38 пунктам в деле о секретных документах
- 22:00 09.06.2023
- Профицит внешней торговли РФ в январе — мае снизился до $44,7 млрд
- 21:20 09.06.2023
- ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей, оказывающих помощь жителям на Херсонщине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать