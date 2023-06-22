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Мэр Москвы Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц

11:05 22.06.2023

В Москве подводят первые результаты деятельности флагманских центров городских больниц. По словам мэра столицы Сергея Собянина, во флагманском центре городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева с момента открытия медики приняли более 20 тыс. пациентов.

«Внедрение нового стандарта экстренной помощи является одной из ключевых задач в сфере здравоохранения, которую мы решаем в 2023 года, - отметил глав города в блоге на своем сайте. - В течение года в Москве будет завершено создание шести флагманских центров городских больниц, открытие которых радикально изменит привычный облик городского здравоохранения. В январе в больнице имени Вересаева был открыт первый флагманский центр. В марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. И сегодня уже можно говорить о первых результатах их работы»,

Во флагманском центре ГКБ имени Вересаева приняли более 20 тыс. пациентов, около 150 человек в сутки. Врачи провели более 7,5 тыс. операций, в том числе в гибридных операционных с участием хирургов разных специализаций.

По данным Собянина, около 40% пациентов поступали с инфарктами, инсультами и другие сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Примерно треть - аппендицит, холецистит, панкреатит и другие острые хирургические патологии. Чуть больше 15% - травмы и отравления. Примерно каждый пятый пациент (18%) был направлен по «красному» потоку. Врачи приступали к борьбе за его жизнь с первой минуты поступления в стационар. 37% госпитализаций прошло по «желтому» потоку, остальные - по «зеленому», - сообщил градоначальник.

Во флагманском центре НИИ скорой помощи имени Склифосовского принимают пациентов с марта. За три месяца работы в нем приняли более 11,5 тыс. человек, провели более тысячи операций, 70 из которых - в гибридных операционных. 40% пациентов поступили туда с различными травмами, 23% с острыми хирургическими патологиями, с инфарктами или инсультами - 5% пациентов. 8% - были в тяжелом состоянии.

Как отметил мэр, во флагманских центрах впервые в практике городского здравоохранения появились социальные координаторы, которые помогли пациентам по более чем 400 вопросам. Для получения помощи не нужно писать никаких заявлений, нужно просто пригласить социального координатора или психолога и рассказать о проблеме.

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