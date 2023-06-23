Мэр Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
11:09 23.06.2023
В Москве в сентябре нынешнего года будет завершено строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Лухмановской до улицы Покровской. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый бессветофорный участок МСД от Лухмановской до Покровской значительно улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих Люберец и Балашихи.
Как написал градоначальник у себя в Telegram-канале, при создании объекта построят 4,7 км дорог, два путепровода в районе примыкания основного хода МСД к улице Лухмановской и улице Покровской, а также о подземный пешеходный переход в районе ул. Сочинская. При этом в январе открылся участок МСД от улицы Покровской до Зенинского шоссе, снизивший нагрузку на объездные улицы Маресьева, Сочинскую, Рождественскую, 8-го Марта, Вертолетчиков, Барыкина, Недорубова и Покровскую.
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