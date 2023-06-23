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НОВОСТИ

Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро

11:13 23.06.2023

Глава Москвы Сергей Собянин в блоге на своем сайте обнародовал 3D-карту Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В размещенном видеоролике представлена поездка по всем станциям БКЛ от «Кунцевской» в направлении против часовой стрелки.  «Всего 3,5 месяца полноценной работы, и без Большого кольца уже невозможно представить себе Москву, - отметил градоначальник. - Кажется, что БКЛ была всегда. Но это не так, для ее сооружения потребовалось 10 лет упорной работы».

Как уже сообщала «Независимая газета», движение по всей БКЛ было открыто 1 марта. Протяженность линии — 70 км, в нее включена 31 станция. Первый участок «Каширская» — «Каховская» открылся еще в 1969 году в составе Горьковско-Замоскворецкой линии. Первый участок заново спроектированного кольца «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 километра с пятью станциями открыли в феврале 2018 года.

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