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Мэр Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции

10:08 24.06.2023

В Москве проведение массовых мероприятий, запланированных ранее, отменено в связи с введением режима контртеррористической операции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городе проводятся “мероприятия, направленные на усиление мер безопасности”, например, введен дополнительный контроль на дорогах.

"Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, - написал Собянин у себя в Telegram-канале. - Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему".

Национальный антитеррористический комитет также сообщил о том, что в целях пресечения возможных терактов в Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции. Также режим КТО введен в Воронежской области.


Отметим, что режим КТО вводится на основании Федерального закона "О противодействии терроризму", представители власти при этом могут:

  • проверять документы, досматривать автомобили и людей;

  • усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;

  • приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;

  • ограничивать движение автомобилей и пешеходов;

  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;

  • контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».

Напомним, введение режима КТО связано с тем, что в ночь на 24 июня руководитель ЧВК «Вагнер» выдвинувший очередные обвинения в адрес руководства Минобороны РФ, заявил, что бойцы его компании направляются в Ростов-на-Дону и готовы двинуться на Москву, чтобы изменить ситуацию.
В Telegram появились видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.
Министерство обороны РФ ранее заявило, что звучащие со стороны руководителя ЧВК обвинения являются «информационной провокацией». При этом ФСБ возбудила уголовное дело в связи с попыткой военного мятежа, бойцов ЧВК призывают задержать Пригожина и не подчиняться его приказам. С аналогичными призывами выступили один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин.

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