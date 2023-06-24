Мэр Собянин: Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции
10:08 24.06.2023
В Москве проведение массовых мероприятий, запланированных ранее, отменено в связи с введением режима контртеррористической операции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в городе проводятся “мероприятия, направленные на усиление мер безопасности”, например, введен дополнительный контроль на дорогах.
"Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, - написал Собянин у себя в Telegram-канале. - Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему".
Национальный антитеррористический комитет также сообщил о том, что в целях пресечения возможных терактов в Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции. Также режим КТО введен в Воронежской области.
Отметим, что режим КТО вводится на основании Федерального закона "О противодействии терроризму", представители власти при этом могут:
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проверять документы, досматривать автомобили и людей;
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усиливать охрану общественного порядка и объектов, «обеспечивающих жизнедеятельность населения»;
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приостанавливать оказание услуг связи или ограничивать использования сетей связи и средств связи;
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ограничивать движение автомобилей и пешеходов;
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контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем»;
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контролировать телефонные переговоры и «иную информацию, передаваемую по каналам телекоммуникационных систем».
В Telegram появились видео встречи Евгения Пригожина с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.
Министерство обороны РФ ранее заявило, что звучащие со стороны руководителя ЧВК обвинения являются «информационной провокацией». При этом ФСБ возбудила уголовное дело в связи с попыткой военного мятежа, бойцов ЧВК призывают задержать Пригожина и не подчиняться его приказам. С аналогичными призывами выступили один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин.
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