Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении

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В медицинских учреждениях Москвы начал работать третий комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), помогающий выявить у пациента сразу несколько заболеваний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это удобный диагностический инструмент, позволяющий обнаруживать признаки заболеваний у пациента на основании данных его компьютерной томограммы. «Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника», - отметил глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, появление подобных комплексных решений стало результатом развития российского рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта. Первый такой сервис начал действовать в клиниках Москвы год назад и сейчас в месяц обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований. Второй появился в 2023 году, и на его счету уже около 5 тыс. работ.

Собянин добавил, что московские власти активно применяют системы искусственного интеллекта в здравоохранении. Сервисами ИИ пользуются более 1,5 тыс. рентгенологов из 150 медицинских учреждений Москвы, также к эксперименту присоединяются коллеги и из других городов России.