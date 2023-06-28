0
0
61
НОВОСТИ

Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении

09:57 28.06.2023

В медицинских учреждениях Москвы начал работать третий комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), помогающий выявить у пациента сразу несколько заболеваний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это удобный диагностический инструмент, позволяющий обнаруживать признаки заболеваний у пациента на основании данных его компьютерной томограммы. «Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника», - отметил глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, появление подобных комплексных решений стало результатом развития российского рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта. Первый такой сервис начал действовать в клиниках Москвы год назад и сейчас в месяц обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований. Второй появился в 2023 году, и на его счету уже около 5 тыс. работ.

Собянин добавил, что московские власти активно применяют системы искусственного интеллекта в здравоохранении. Сервисами ИИ пользуются более 1,5 тыс. рентгенологов из 150 медицинских учреждений Москвы, также к эксперименту присоединяются коллеги и из других городов России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 28.06.2023
Магазинам предлагают разрешить бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности - СМИ
0
17
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
67
10:00 28.06.2023
Главные события наступления ВСУ впереди - Резников
0
69
09:32 28.06.2023
ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
0
122
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
140
09:05 28.06.2023
КНР полностью контролирует Байдена, считает Трамп
0
170
09:00 28.06.2023
Бригада союзников в Литве необходима для защиты Сувалкского коридора — президент
0
189
21:10 27.06.2023
Финляндия может еще ужесточить ограничения на поездки и транзит граждан РФ
0
801
20:10 27.06.2023
Число потребителей наркотиков в мире приближается к тремстам миллионам человек - ООН
0
760
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
912

Возврат к списку