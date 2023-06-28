Украина скрывает проникновение жука, уничтожающего до 80% кукурузы — Россельхознадзор
17:40 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина скрывает проникновение в страну жука, который уничтожает до 80% кукурузы, власти России ведут работу по предотвращению его проникновения на новые территории, заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.
«Украина скрывает то, что кукурузный жук проник, который уничтожает там до 80% кукурузы, это очень серьезно. Мы сейчас с нашим институтом как раз на территориях присоединенных с помощью феромонных ловушек делаем работу по предотвращению его проникновения», — сказал Данкверт в ходе выступления в Госдуме.
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