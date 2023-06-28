0
0
0
НОВОСТИ

Украина скрывает проникновение жука, уничтожающего до 80% кукурузы — Россельхознадзор

17:40 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина скрывает проникновение в страну жука, который уничтожает до 80% кукурузы, власти России ведут работу по предотвращению его проникновения на новые территории, заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

«Украина скрывает то, что кукурузный жук проник, который уничтожает там до 80% кукурузы, это очень серьезно. Мы сейчас с нашим институтом как раз на территориях присоединенных с помощью феромонных ловушек делаем работу по предотвращению его проникновения», — сказал Данкверт в ходе выступления в Госдуме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 28.06.2023
Проекты Сбера помогают формировать культуру предпринимательства
0
114
17:12 28.06.2023
БРИКС ищет варианты сокращения использования доллара и создания единой валюты — власти ЮАР
0
126
17:00 28.06.2023
США дали Украине указание не использовать мятеж в РФ для организации провокаций — Лавров
0
150
16:32 28.06.2023
Беспилотники над населенными пунктами в РФ можно будет запускать на высоте до 150 метров
0
181
16:28 28.06.2023
Планируем открыть две поликлиники в Марьине после реконструкции в сентябре — Собянин
0
178
16:12 28.06.2023
Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев
0
209
16:00 28.06.2023
Победа Украины является условием для любой дискуссии о ее членстве в НАТО — Столтенберг
0
249
15:32 28.06.2023
Страны НАТО договорились, что Столтенберг останется еще на год генсеком альянса — СМИ
0
260
15:12 28.06.2023
Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта — Зеленский
0
308
15:10 28.06.2023
Мэр Собянин: благоустройство прудов-регуляторов в Марьино завершится в августе 2023 года
0
263

Возврат к списку