Украина скрывает проникновение жука, уничтожающего до 80% кукурузы — Россельхознадзор

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина скрывает проникновение в страну жука, который уничтожает до 80% кукурузы, власти России ведут работу по предотвращению его проникновения на новые территории, заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

«Украина скрывает то, что кукурузный жук проник, который уничтожает там до 80% кукурузы, это очень серьезно. Мы сейчас с нашим институтом как раз на территориях присоединенных с помощью феромонных ловушек делаем работу по предотвращению его проникновения», — сказал Данкверт в ходе выступления в Госдуме.