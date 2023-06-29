Ирак требует от Швеции выдать иракского иммигранта, совершившего сожжение Корана
23:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством», — приводит слова ас-Саххафа информационное агентство ИНА.
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