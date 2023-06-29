0
0
1
НОВОСТИ

Ирак требует от Швеции выдать иракского иммигранта, совершившего сожжение Корана

23:00 29.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в шведской столице акт публичного сожжения священной книги мусульман. Об этом заявил в четверг представитель иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Саххаф.

«Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством», — приводит слова ас-Саххафа информационное агентство ИНА.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:45 29.06.2023
РФ покинет ДОВСЕ даже «если Дунай повернет свои воды вспять» - Рябков
0
82
21:50 29.06.2023
За прошедший месяц смертность от COVID-19 в мире снизилась на 61% - ВОЗ
0
157
21:40 29.06.2023
На территории Финляндии обнаружили комара – переносчика лихорадки Западного Нила
0
174
21:25 29.06.2023
Вашингтон осудил акт сожжения Корана в Стокгольме
0
185
19:30 29.06.2023
Первый коммерческий первый суборбитальный полет завершился успешно
0
326
19:00 29.06.2023
Минобороны Британии предлагает принять Украину в НАТО без обязательного плана действий
0
323
18:45 29.06.2023
Орбан: Как ЕК могла поставить Европейский союз на грань банкротства?
0
353
18:41 29.06.2023
В Ростехе создали Wi-Fi роутеры «Стрибог» на замену устройствам от Cisco и TP-Link
0
316
18:30 29.06.2023
Итальянцы стали пассажирами первого коммерческого рейса Virgin Galactic
0
331
17:40 29.06.2023
Путин считает перспективной программу по освоению «низкого» космоса частными компаниями
0
355

Возврат к списку