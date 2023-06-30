Выставляемые Киеву условия для мира будут уже другими — Небензя
09:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условия, которые будут выставлены Украине для достижения мира, будут уже другими. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву.
«Теперь, после того как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — подчеркнул Небензя.
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