Мэр Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы
19:38 01.07.2023
Московских выпускников, окончивших на днях школу, поздравил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня выпускной - особый вечер для 68 тыс. молодых москвичей. Поздравляю вас с успешным окончанием школы! – написал градоначальник у себя в Telegram-канале. - Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми. И все эти годы вас согревала и вдохновляла родительская любовь. Берегите ее - как и воспоминания о родной школе. Уже завтра вы шагнете в новую, взрослую жизнь».
Напомним, 1 июля стало днем для второй попытки выпускников Москвы отпраздновать окончание школы. Торжества были перенесены с 24 июня на неделю из-за введенного в столице режима контртеррористической операции.
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