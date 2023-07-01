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НОВОСТИ

Мэр Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

19:38 01.07.2023

Московских выпускников, окончивших на днях школу, поздравил мэр столицы Сергей Собянин.  «Сегодня выпускной - особый вечер для 68 тыс. молодых москвичей. Поздравляю вас с успешным окончанием школы! – написал градоначальник у себя в Telegram-канале. - Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми. И все эти годы вас согревала и вдохновляла родительская любовь. Берегите ее - как и воспоминания о родной школе. Уже завтра вы шагнете в новую, взрослую жизнь».

Напомним, 1 июля стало днем для второй попытки выпускников Москвы  отпраздновать окончание школы. Торжества были перенесены с 24 июня на неделю из-за введенного в столице режима контртеррористической операции.

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