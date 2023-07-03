Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался бывшим таджикским полицейским

19:20 Источник: Интерфакс

Молдавские правоохранительные органы выяснили, что убивший 30 июня двух пограничников в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров ранее семь лет служил в структурах таджикского МВД, а потом был судим за разбой, сообщил начальник Генерального инспектората полиции МВД Молдавии Виорел Чернэуцяну.

"Это обычный преступник. Он не являлся членом какой-либо террористической группировки, однако был ранее судим за разбойное нападение. В преступном сообществе, в которое он входил, он был исполнителем. Ранее судим у себя на родине", - сказал Чернэуцяну на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что прилетевший в Кишинев из Турции Ашуров поначалу не вызвал особых подозрений, потому что "не числился ни в каких информационных международных базах, и первоначально вел себя мирно". "Следует понимать, что за год был запрещен въезд в Молдавию 5 тыс. иностранцев", - добавил глава полиции.