В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»
16:00 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя утреннюю атаку беспилотников в Новой Москве, заявил, что такое «может случаться».
«Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает, такое в жизни происходит», — сказал он в эфире телемарафона, добавив, что «что-то может прилететь по Москве, так бывает».
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