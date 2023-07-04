В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя утреннюю атаку беспилотников в Новой Москве, заявил, что такое «может случаться».

«Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает, такое в жизни происходит», — сказал он в эфире телемарафона, добавив, что «что-то может прилететь по Москве, так бывает».