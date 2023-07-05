Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки
09:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 25 человек. Об этом в среду в телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. Взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка. На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.
Как рассказал ТАСС мэр Макеевки Владислав Ключаров, пострадавших распределяют по больницам города. Среди них есть те, кто получил ранения в результате взрыва ракет на территории городской больницы № 2, где повреждения получил хирургический корпус.
НОВОСТИ
- 22:40 04.07.2023
- Парламентская ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- 22:00 04.07.2023
- Подоляк обрушился с критикой на Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС
- 21:20 04.07.2023
- События во Франции говорят о провале миграционной политики ЕС — Сийярто
- 20:40 04.07.2023
- Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ
- 20:00 04.07.2023
- Атаки дронов на Москву были бы невозможны без помощи Киеву со стороны Запада — МИД РФ
- 19:20 04.07.2023
- Медведев предложил подумать о передаче в зону СВО техники, изъятой у браконьеров
- 19:10 04.07.2023
- 80% клиентов Сбера приветствуют цифровые инициативы
- 18:40 04.07.2023
- Кадыров поручил установить личности напавших на Милашину и Немова
- 18:00 04.07.2023
- Более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов взыскано с госслужащих в 2022 году в РФ
- 17:58 04.07.2023
- В Центр робототехники Сбера войдут около 200 новых сотрудников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать