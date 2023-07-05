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Десятки человек пострадали в результате обстрела Макеевки

09:00 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 25 человек. Об этом в среду в телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. Взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка. На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

Как рассказал ТАСС мэр Макеевки Владислав Ключаров, пострадавших распределяют по больницам города. Среди них есть те, кто получил ранения в результате взрыва ракет на территории городской больницы № 2, где повреждения получил хирургический корпус.

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