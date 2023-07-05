Мэр Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября

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Московский урбанистический форум начнется 1 августа и завершится 10 сентября 2023 года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, обычно наряду с деловой активностью в рамках форума проводится фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами, а в нынешнем году выставочная и просветительская программа пройдет с особым размахом.

Шесть недель в мегаполисе будут действовать четыре большие площадки, посвященные настоящему Москвы и перспективам ее развития. «Гости «Манежа» смогут познакомиться с новой транспортной реальностью - действующими и перспективными линиям метро и МЦД, и другими проектами, делающими поездки по городу еще быстрее, удобнее и безопаснее, - рассказал глава города на своем сайте. - В Гостином дворе расскажут о московском здравоохранении и образовании завтрашнего дня, многие элементы которого присутствуют в нашей жизни уже сегодня. Маленьких гостей ждет необычное игровое пространство с интерактивными проекциями».

В парке «Зарядье» будет открыта площадка «Город для каждого», где можно будет совмещать активный отдых с культурной и развлекательной программой, например, прямо на знаменитом парящем мосту будут проводиться спортивные тренировки, в малом амфитеатре будут рассказывать об искусстве, моде и городских проектах, а в большом амфитеатре пройдут кинопоказы, выступления артистов и танцевальные мастер-классы. В «Лужниках» запланированы выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, гастрономический фестиваль, модные показы, разнообразные мастер-классы, соревнования.

Лауреатов премии Московского урбанистического форума, присуждаемой городским сообществам, независимым проектам и отдельным людям, которые способствуют позитивным переменам в мегаполисе, смогут выбрать сами москвичи. Как напомнил Собянин, в 2022 году победителями стали парк «Яуза», Дом культуры «ГЭС-2», благотворительный фонд «Старость в радость» и ряд других проектов.

Напомним, Московский урбанистический форум проводится с 2011 года, в 2020 году он был перенесен из-за пандемии, а в 2021 году состоялся в «гибридном формате». В 2022 году форум проходил в формате выставки, где представлялись проекты, выполненные в столице за последнее десятилетие.