09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограниченный контингент стран НАТО, в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии может быть введен на Украину по итогам саммита альянса, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Об этом в четверг заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству BNS ранее заявил, что Украина на саммите НАТО получит предложения альянса, которые ее не разочаруют, но это не будут заверения о приеме в блок после прекращения военных действий.

«Ядерная провокация на Украине в планах Зеленского присутствует для того, чтобы попытаться продавить решение на саммите НАТО о введении ограниченного контингента оккупационных сил из Польши и прибалтийских республик. Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории. В Офисе президента [Украины] такая формула активно обсуждается», — рассказал Рогов.

Говоря о территориях, на которые может быть введен такой контингент, Рогов указал, что польские элиты интересуются областями на Западной Украине. «В зависимости от жадности польских чиновников под так называемыми „восточными кресами“ понимаются не только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, но и другие территории», — отметил Рогов.