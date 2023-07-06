Заммэра Москвы Андрей Бочкарёв: Автомобильный мост через затон Новинки готов на 90%

13:12

Автомобильный мост, который строится на ЗИЛе, готов на 90%. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, возведение объекта вышло на финишную прямую. «Завершена укладка асфальтобетонного покрытия основного хода будущей магистрали – проезжей части и тротуаров. Площадь работ составила 8 000 квадратных метров», – сообщил заммэра.

Строительство моста крайне важно для развития магистральной улично-дорожной сети в этом районе. Объект, по словам Бочкарёва, будет связывать набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом города и даст возможность сформировать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца. Мост позволит разгрузить участки Третьего транспортного кольца, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Генеральный подрядчик по строительству объекта – компания «МИПСТРОЙ 1», являющаяся строительным подразделением «Мосинжпроекта». Гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков сообщил, что на объекте монтируется барьерное ограждение, сеть освещения и инженерные системы. «Ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы новые светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации, - говорит Маслаков. - В ближайшее время планируем приступить к нанесению дорожной разметки, установке информационных дорожных указателей и знаков».

Также идет создание прилегающей к мосту улично-дорожной сети и благоустройство окружающей его территории.