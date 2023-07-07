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Россию лишили права участия в Совет ФАО ООН - постпредство

19:35 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию лишили права участия в Совете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), управляющего органа между сессиями Конференции организации, которая собирается раз в два года и является высшим органом ее управления. Как рассказал в пятницу ТАСС постоянный представитель России при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, такое решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в ходе завершившейся 43-й сессии Конференции.

Как пояснил дипломат, данное голосование было инициировано западными странами, чтобы помешать РФ войти в Совет в 2024 году, как это было предусмотрено ротационным механизмом в рамках Европейской региональной группы. У РФ истекает срок полномочий в Совете, и очередной срок был согласован заранее и наступал в 2024 году. Васильев рассказал, что в качестве альтернативы России в Совет была выставлена Исландия. В результате тайного голосования РФ не преодолела необходимый порог, набрав 55 голосов. За Исландию проголосовали 95 делегаций.

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