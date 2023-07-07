Россию лишили права участия в Совет ФАО ООН - постпредство
19:35 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как пояснил дипломат, данное голосование было инициировано западными странами, чтобы помешать РФ войти в Совет в 2024 году, как это было предусмотрено ротационным механизмом в рамках Европейской региональной группы. У РФ истекает срок полномочий в Совете, и очередной срок был согласован заранее и наступал в 2024 году. Васильев рассказал, что в качестве альтернативы России в Совет была выставлена Исландия. В результате тайного голосования РФ не преодолела необходимый порог, набрав 55 голосов. За Исландию проголосовали 95 делегаций.
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