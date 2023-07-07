Парламент Молдавии проголосовал за выход из конвенции МПА СНГ

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии за счет поддержки депутатов правящей Партии действия и солидарности проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, выступивший против этого решения, покинул зал заседаний в знак протеста, передает корр. ТАСС.



«За решение о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ проголосовало 55 депутатов», — объявил спикер парламента Игорь Гросу.



«Наша политика должна быть взвешенной, так как благодаря своему географическому положению мы можем развивать партнерство и с Востоком, и с Западом», — отметил в своем выступлении вице-спикер Влад Батрынча (Партия социалистов). По его словам, МПА СНГ является международной платформой, которая помогает продвигать продукцию Молдавии на восточном рынке и зарабатывать сотни миллионов долларов. Он напомнил, что в России и странах СНГ живут и работают сотни тысяч молдавских граждан, которые нуждаются в социальной и консульской поддержке.



Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин назвал «глупостью» решение правящей партии денонсировать конвенцию. «Мы должны ориентироваться не на политику, а на наши национальные интересы», — подчеркнул он.





