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НОВОСТИ

В Николаеве поврежден объект инфраструктуры

09:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаеве на юге Украины, где ночью произошел взрыв. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

В своем телеграм-канале он рассказал, что объект был поврежден около 01:00 мск. Информация о повреждениях уточняется.

Ночью в Николаевской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве.

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