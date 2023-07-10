В Николаеве поврежден объект инфраструктуры
09:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объект инфраструктуры поврежден в городе Николаеве на юге Украины, где ночью произошел взрыв. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
В своем телеграм-канале он рассказал, что объект был поврежден около 01:00 мск. Информация о повреждениях уточняется.
Ночью в Николаевской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве.
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