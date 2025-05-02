За сутки около 90 беспилотников ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
12:50 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, поселок Уразово, села Басово, Двулучное, Долгое, Соболевка и Шелаево атакованы 17 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты. В поселке Уразово на территории сельхозпредприятия повреждено складское помещение. В городе Валуйки, на участке автодороги Валуйки — Вейделевка и в селе Басово повреждены по одному грузовому автомобилю», — написал он.
Пять беспилотников атаковали Белгородский район, система ПВО сбила четыре из них. Повреждены два частных дома. Борисовский район атаковали два беспилотника — повреждены сельхозпредприятие и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
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