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За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков

12:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 43 мм или 70% от всего месячного объема осадков выпало в Москве за последние 36 часов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За последние 36 часов в Москве выпало 43 мм или 70% от всего месячного объема небесной влаги! В результате аномального похолодания и выпадения рекордных осадков образовался снежный покров: на базовой метеостанции ВДНХ — 7 см, в Тушино — 2 см, МГУ — 10 см», — говорится в публикации.

Кроме того, в подмосковном Клину и Дмитрове образовались сугробы высотой в 15 см, в Волоколамске — в 10 см. «Снег также укрыл землю в Ново-Иерусалиме — 6 см, Можайске и Михайловском — 1 см», — добавил Тишковец.




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