За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков
12:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние 36 часов в Москве выпало 43 мм или 70% от всего месячного объема небесной влаги! В результате аномального похолодания и выпадения рекордных осадков образовался снежный покров: на базовой метеостанции ВДНХ — 7 см, в Тушино — 2 см, МГУ — 10 см», — говорится в публикации.
Кроме того, в подмосковном Клину и Дмитрове образовались сугробы высотой в 15 см, в Волоколамске — в 10 см. «Снег также укрыл землю в Ново-Иерусалиме — 6 см, Можайске и Михайловском — 1 см», — добавил Тишковец.
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