Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg
11:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, выделенное финансирование планируется направить на обеспечение системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), модернизацию судостроения и инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, бюджет предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8%.
8 апреля Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом «приблизительно» $1 трлн. Оборонный бюджет на 2024 год составил $841 млрд.
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