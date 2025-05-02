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Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg

11:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса рекордный бюджет на обеспечение национальной безопасности в размере $1,01 трлн на финансовый год, начинающийся 1 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, выделенное финансирование планируется направить на обеспечение системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»), модернизацию судостроения и инфраструктуры ядерной энергетики. Кроме того, бюджет предусматривает повышение заработной платы американских военнослужащих на 3,8%.

8 апреля Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом «приблизительно» $1 трлн. Оборонный бюджет на 2024 год составил $841 млрд.


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