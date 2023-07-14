«Троица» остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи - Московская патриархия

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икона «Святая Троица» кисти Андрея Рублева, несмотря на безвозмездную передачу Русской православной церкви, остается «в оперативном управлении» Третьяковской галереи. По заключенному договору стороны будут нести равную ответственность, сообщила в среду корреспонденту ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Главной его (договора — прим. ТАСС) особенностью является то, что обязанности и ответственность распределяются между двумя сторонами, поскольку обе стороны являются правообладателями иконы. То есть икона хотя и передается в безвозмездное пользование религиозной организации, но одновременно она остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Поэтому обе стороны несут равную ответственность за состояние иконы», — сказала она.



