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НОВОСТИ

Сбер проведет свой первый киберспортивный турнир

18:55 20.07.2023

Сбер впервые в своей истории запускает соревнования по киберспорту. Турнир по компьютерной игре Dota 2 пройдет при поддержке Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

Победившая команда будет представлять Сбер на международных «Открытых киберспортивных играх – 2023». За 2-е место предусмотрен денежный приз в 250 тыс. руб., за 3-е – 100 тыс. руб., за 4-е – 50 тыс. руб. Кроме того, для всех желающих пройдет турнир в формате 1х1 с призами для победителей – умными колонками SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.

Зарегистрироваться на турнир можно до 6 августа включительно. С 29 июля по 6 августа пройдут отборочные соревнования, 12-13 августа состоится групповой этап, а 19 августа – финал.

Сбер также поддерживает турниры ФКС России: Школьную лигу, которая проходит по таким видам программ, как электронные шахматы, поиск в интернете на время, Hearthstone и Dota 2, и сами Открытые киберспортивные игры 2023, которые включают Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Банк выступает спонсором этих соревнований и предоставляет ценные призы победителям.

А всем любителям компьютерных игр придется по вкусу Молодежная СберКарта с киберсерьезным кешбеком: за покупки в категории «онлайн-игры» пользователи могут получать 5% кешбека бонусами Спасибо (нужно выбрать эту категорию в СберБанк Онлайн).

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