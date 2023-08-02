Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже в среду поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:05 мск курс евро рос на 0,87% и торговался на уровне 102,06 руб.

К 12:13 мск евро составлял 101,93 руб. (+0,74%). В то же время доллар прибавляет 0,54%, поднимаясь до 92,82 руб., а юань растет на 0,62%, до 12,917 руб.