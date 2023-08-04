Поляки склонны нагнетать напряженность — Песков о ситуации на польско-белорусской границе

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на странности в заявлениях Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе и отметил, что Польша в целом склонна к нагнетанию напряженности.

«Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует», — сказал он.