Поляки склонны нагнетать напряженность — Песков о ситуации на польско-белорусской границе
14:32 04.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на странности в заявлениях Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе и отметил, что Польша в целом склонна к нагнетанию напряженности.
«Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует», — сказал он.
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